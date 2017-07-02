Mehmet Ekici: Türkiye’nin en büyük kulübündeyim

Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’ye imza atan Mehmet Ekici, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. Kampın çok iyi ve yoğun geçtiğini söyleyen Ekici, “Bütün arkadaşlarımız, hocalarımız emek veriyor. İyi çalışıyoruz. Herkes çok iştahlı ve arzulu. İnşallah bu şekilde devam ederiz” dedi.

Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu ve bu nedenle Fenerbahçe’ye geldiğini söyleyen Ekici, “Burada bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Buraya gelmek için 6 ay oynamamama değdi” ifadelerini kullandı.

“Ben ileriye bakıyorum”

Fenerbahçe’ye transferi öncesinde yaşananlarla ilgili olarak çok fazla konuşmak istemeyen Mehmet Ekici, “Hayatta her zaman insanlar düşüş ya da çıkış yaşayabiliyor. Ben de yaşadım. Geride kalanları fazla anlatmak istemiyorum. Önemli olan burada olmam ve anı yaşamam. Mutlu şekilde iyi yıllar geçirmem. Geçmişte olan geçmişte kalsın. Ben önüme bakıyorum, kalan her şey önemsiz” dedi.

Fenerbahçe’ye geldiği için içinde büyük bir heyecan olduğunu ancak stres olmadığını dile getiren Ekici, “Tekrar ediyorum burada olmaktan dolayı keyif alıyorum ve gurur duyuyorum. İyi çalışıyoruz. 27 Temmuz’da önemli bir maçımız var. Ben dahil takım olarak kendimizi iyi hazırlayacağız. Herkesin beklentisi yüksek. Ama dediğim gibi stres yok ve heyecan var. Beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Herkese Mehmet Ekici’yi göstermek istiyorum” diye konuştu.

“İnşallah Trabzonspor başarılı olur”

Önümüzdeki sezon Trabzonspor deplasmanına gideceği ve buna hazırlıklı olup olmadığı sorulan başarılı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok güzel 3 yılım geçti Tabzonspor’da. Orada ekmek yedim. Güzel anılarım var. Henüz Trabzonspor deplasmanını düşünmedim. Ama şunu söyleyebilirim, inşallah Trabzonspor büyük başarılara imza atar. Orada oynadığım için de mutluyum.”

Geçen sezon takıma dahil olması halinde Fenerbahçe’nin daha iyi olup olmayacağı sorulan Ekici, “Cevabı sizler söylerseniz benim için daha rahat olur. Kendim hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben olsaydım böyle olur demek yanlış olur. Önümüzde bir sezon var ve inşallah hepimizin istediği gibi bir sezon olur” açıklamasını yaptı.

“Ailecek sözümüzün arkasında dururuz”

Geçtiğimiz sezon devre arasında transferi hakkında çok şey yazılan Mehmet Ekici, “Fenerbahçe’yi tercih sebebimi yine tekrarlıyorum. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. Ayrıca Fenerbahçe’ye söz verdiğim için 6 ay oynamamayı göze aldım. Ailece bu karaktere sahibiz. Söz verdiğimiz zaman sözümüzün arkasında dururuz” ifadelerini kullandı.

Frikiklerle ilgili olarak da konuşan Ekici, “Herkesin bildiği gibi duran toplarda özel yeteneklerim var. Her zaman üzerine koyarak gitmek istiyorum. Antrenmanlarda şu anda göremediniz. Yoğun tempoda gittiğimiz için duran top çalışamadım. Tempo biraz daha düştüğü zaman buna da ağırlık vereceğim” diye konuştu.

Takımın yeni transferi Valbuena hakkında da açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici, “Valbuena çok yetenekli, iyi bir futbolcu. Onunla oynamak onur, gurur verici. İnşallah bu sene Valbuena olsun, ben olayım, bütün arkadaşlarım takımımıza büyük katkı sağlar. Yeni başladığımız için hocamla detaylı bir konuşma yapamadık. İlerleyen günlerde hocamız kafasındaki yapıyı bize iletecek ve biz de futbolcular olarak elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.