Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan başkan Yıldırım, toplantıya Mehmet Ekici'nin yanında olmak için katıldığını söyledi.

Ocak ayında Mehmet Ekici transferini gerçekleştirmek için Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüklerini belirten Yıldırım, "Transfer o dönemde gerçekleşmedi. Mehmet ile konuştuk ve Fenerbahçe'yi anlattık. Fenerbahçe'ye gelirse neler olabileceğini, neler yaşayabileceğini söyledik. Kendisi de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti ama Trabzonspor Kulübüne bağlı olduğu için o günkü şartlar dolayısıyla gelemedi. O dönem kendisine, başka bir kulüple anlaşmazsa sezon sonunda transfer edebileceğimizi söylemiştik." şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin, Trabzonspor'un kendisinden istediği şartları yerine getirerek, profesyonel bir futbolcunun yapması gerektiği gibi sezonu tamamladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin sonunda oturduk ve kendisiyle anlaştık. Uzun yıllar kulübe hizmet edeceğini düşünüyorum. Geçen sene basın ve değerli yorumcuların orta saha konusunda yazdığı eksiklikleri, Mehmet ve diğer transferlerle aşacağımızı düşünüyorum. Kendisine bu camiaya 'hoş geldin' diyorum. Kulüp olarak, ocak ayından haziran ayına kadar kendisinin profesyonelce davranışlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da kendisine faydası olacağını düşünüyorum."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, 6 aylık zor bir sürecin ardından sarı-lacivertli takıma geldiğini ve burada olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Transfer sürecinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşmak istemediğinin altını çizerek sözlerine başlayan Mehmet, "Benim için önemli olan futbol. Bu zorlu süreçte arkamda duran başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde, en iyi performansla sizlerin bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübündeyim diyebiliyorum." diye konuştu.

Mehmet, konuşmasının ardından Aziz Yıldırım ile fotoğraf çektirerek, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Öte yandan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA