Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, olaylı bir şekilde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Mehmet Ekici için imza töreni düzenledi.

Başkan Aziz Yıldrım'ın da katıldığı basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

Aziz Yıldırım: Mehmet Ekici'nin davranışlarını unutmayacağız

"Ocak ayında Mehmet Ekici'yi transfer etmek için Trabzonspor ile görüştük ama o dönem transfer gerçekleşmemişti. Bir profesyonel futbolcu gibi sezonu Trabzonspor'da tamamladı. Orta sahadaki eksikliği tamamlayacağını düşünüyorum. Mehmet Ekici'nin ocak ayından haziran ayına kadarki profesyonel davranışlarını hiçbir zaman kulüp olarak unutmayacağız."

Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin yanından ayrılarak basın mensuplarının yanına geçti. Gazetecilere, "Mehmet Ekici'yi rencide etmeyin hiçbir tarafı rencide edecek soru sormayın " dedi.

Mehmet Ekici: Türkiye'nin en büyük kulübündeyim

"Altı aylık zor bir süreçten çıktım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Geçmişte kalanları yanımda fazla taşımadan ileri bakmak istiyorum. Aklınızdaki sorulara girmek istemiyorum. Geçmişte kalanları yanıma taşımak istemiyorum, ileriye bakmak istiyorum.

Özel bir yardım almadım. Yönetim ve ailem destek oldu. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim."

"6 ayı çöpe atmadım"

"Kariyerimde 6 ayı çöpe atmadım. Değerli başkanım ve yöneticiler sayesinde kulübün değerini gördüm. Bu yüzden buraya geldim. Forma giymediğim dönemde kendimi Fenerbahçe'ye hazırladım. Sezon başladığın inşallah iyi bir Mehmet Ekici göreceğiz."

"Umarım duran topların başında ben olurum"

"Orta sahada 6 numara, 8 numara, 10 numara oynadım. Hoca beni nerede oynatmak isterse, orada oynarım. Fenerbahçe taraftarı gelmeden bana büyüklüğünü gösterdi. İnşallah gelecek sezon duran topların başında ben olurum. Kadıköy'de rakip olarak oynamak kolay değil. Rakip olarak değil de, taraftarlarla birlikte oynayacak olmaktan dolayı mutluyum."

"İdolüm Mehmet Scholl'dü"

"Çocukluk kahramanım Mehmet Scholl'dü. Sonrasında benim hocam oldu. Zinedine Zidane'ı da örnek alıyordum."

Sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmeye imzayı atan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.