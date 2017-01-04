Mehmet Ekici için tüm kartlar masada

ORTA saha için kesenin ağzını açamayan F.Bahçe çareyi Advocaat’ın gözüne giremeyen isimleri koz olarak kullanmakta buldu. Mehmet Ekici’ye yoğunlaşan sarı-lacivertliler Trabzon’la anlaşsa da bu transferde bordo-mavililerin takasta istediği Aatif’ı bir türlü ikna edemiyor.



YA AATIF YA PARA



FASLI yıldızın ‘Beni Antalyaspor’a gönderin’ diye inat etmesi transferin önünü tıkasa da F.Bahçe yönetimi gözünü Stoch ve Salih’e çevirdi. Slovak yıldızı bonservisiyle, Salih’i de kiralık olarak Trabzon’a vermeyi teklif eden F.Bahçe’nin bu teklifi Karadeniz ekibini kesmedi. Trabzon cephesi, “Aatif olmazsa para isteriz” diye diretiyor.

