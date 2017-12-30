Mehmet Ekici eski takımına dönüyor
Fenerbançe'de sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda yeteri kadar forma giyemeyen Mehmet Ekici'ye eski kulübü talip oldu.30 Aralık 2017 Cumartesi 14:47
Bundesliga 2'de zirve mücadelesi veren Nürnberg'in 27 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.
Bayern Münih'in altyapısında oynarken 2010- 11 sezonunda da 1 yıllığına Nürnberg'e kiralanan Ekici konusunda yapılacak 8 numara transferine göre karar verilecek.
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici 1'si kupa olmak üzere 6 resmi maçta forma giyerken toplamda 246 dakika sahada kaldı.
(Fotomaç)