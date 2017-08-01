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Mehmet Ekici: Bana Bombacı Mehmet derler...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her sene olduğu gibi şampiyonluğa oynamak istiyoruz" dedi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:12
Mehmet Ekici: Bana Bombacı Mehmet derler...

Kulüp dergisinin ağustos ayı sayısına röportaj veren Mehmet Ekici, şunları söyledi;

- Bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Sonuç itibariyle bir futbolcu, oynamak istediği yeri seçme özgürlüğüne sahiptir ve hiç kimse de onun isteği dışında farklı bir karar veremez. Ben, bunun böyle olduğunu düşünüyorum. O dönemde Fenerbahçe'ye bir söz verdim, o sözümün de arkasından gittim. Ayrıca ilk etapta Trabzonspor, beni buraya yönlendirdi. Bunu da Başkanımız Aziz Yıldırım birkaç kez dile getirdi. Nitekim; sözümü verdikten sonra benim için olay bitmişti. Bu süreçte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha görüp, anlama şansım oldu.

HEDEFİM MİLLİ TAKIM

- Aykut Kocaman ile çalışmak önemli bir şans ve bizler de bu şansı iyi değerlendirmek zorundayız. İnşallah bizim adımıza güzel sezonlar olur. Hocamız, yıllarca 11 numarayı en iyi şekilde temsil etti, inşallah ben de uzun yıllar en iyi şekilde taşırım. Benim önceliğim, burada kalıcı olmak. İyi sezonlar geçirmek istiyorum. Umarım bu formayı uzun yıllar terletirim.

- Maç oynamaya başladıkça, iyi bir performans sergiledikçe hedeflerimden bir tanesi de, Milli takıma dönmek tabii ki...

- Trabzonspor'dayken Bombacı Mehmet diye sesleniyorlardı. Önümüzdeki maçlar ya da haftalar bana nasıl seslenildiğini gösterecektir. Onun tercihini büyük taraftarımıza bırakıyorum.

- 6 aylık süreyle futboldan ayrı kalınca, ister istemez futbolu özlüyorsunuz ve mücadele ritminiz artıyor. Ben futbola aç biriyim ve iyi işlere imza atmak için buradayım.

Bana Bombacı Mehmet diye seslenirler

- Futbolu iki yönlü oynayabildiğim için son vuruşlarım da iyi. 6-8-10 pozisyonlarında rahatça oynayabileceğimi düşünüyorum, tabii buradaki karar hocamındır. Her 3 pozisyonda da yeteneğimi gösterebileceğime inanıyorum. Bizim yapmamız gereken tek şey; çok çalışmak ve hazır olmak.

EN BÜYÜK BİZİZ

- Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Her sene olduğu gibi şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim için çok önemli. Hedefimiz; kupalar kaldırmak. İnşallah tüm bu hedefleri gerçekleştireceğiz.

- Başkanımızı ve Yönetim Kurulumuzu tebrik etmek istiyorum. Sadece futbolda değil, diğer branşlarda da faaliyet göstermek büyük bir başarıdır ve dünyada bunun örneği de oldukça az. Birçok ilke ve yeniliğe imza atan büyük bir kulübüz. Her zaman başarıyı hedefleyen bir yönetimimiz var. Kulübümüz adına her zaman en iyisi yapılıyor.

- Bayern Münih'te de nasıl ki, GPRS'lerle ve yeni teknolojiyle çalışılıyorsa burada da aynı şekilde çalışıyoruz. Almanya ile büyük farkların olduğu söylenemez. Bütün hocalarımız oldukça eğitimli ve çok bilinçli.

- Ailemle zaman geçirmeyi, PlayStation oynamayı, basketbol oynamayı ve izlemeyi, müzik dinlemeyi ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:12
  1. MEHMET EKİCİ
  2. Fenerbahçe
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