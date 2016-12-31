Mehmet Ekici adım adım Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe, ücret konusunda Mehmet Ekici ile anlaşmaya varırken, Trabzonspor ile görüşmeler ise devam ediyor. Aatif, Trabzonspor'a gitmek istemezken, bu kez sarı-lacivertliler, Stoch artı bir miktar parayla bu transferi bitirmeyi önerdi. Görüşmelerde Fernandao ismi de gündeme geldi, ancak F.Bahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcuyu kesinlikle bırakmayı düşünmediklerini, teknik heyetin Fernandao'dan ikinci yarıda yararlanacağını vurguladı.

Mehmet Ekici konusunda görüşmeler iki başkan düzeyinde devam ederken, pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya gelerek Mehmet Ekici transferine nokta koymayı planlıyor.





