Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay!

Fenerbahçe sözleşmesi 2018 sonunda bitecek olmasına rağmen Sivasspor'la anlaşma yaparak Aatıf'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı... o dönemde 2.5-3 milyon Euro'lardan bahsedilirken Faslı oyuncunun hangi şartlarda bedelsiz olarak sarı-lacivertli formayı giydiği merak konusu olmuştu. Çünkü Fenerbahçe iddia edildiği gibi Sivasspor'a herhangi bir oyuncu da göndermemişti.

Aatıf'ın Mehmet Ekici'nin bonservisine karşılık Trabzonspor'a gidişinde ise bu sorun ortaya çıktı. Çünkü Faslı oyuncunun sözleşmesinde "Sivasspor takip eden iki sezondan birisinden Süper Lig'e dönerse Aatıf aynı şekilde bedelsiz olarak eski takımına dönecek" maddesi yer alıyor.

Aatıf 1.4 milyon Euro'ya Trabzonspor'da oynamaya tamam... Fenerbahçe, Aatıf artı 500 bin Euro vererek Ekici'nin bonservisini alma konusunda tamam... Trabzonspor Ekici'yi verme konusunda tamam...

Ama Aatıf için şu anda ikna edilmesi gereken nokta Sivasspor. Sivasspor, Aatıf'ın Trabzonspor'a aynı şartlarda gitmesine izin vermiyor. 3 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Trabzonspor bu rakamın Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Fenerbahçe ise Aatıf'a karşılık zaten 500 bin euro vereceği için Mehmet'in kendilerine 3.5 milyon Euro'ya mal olacağı için bu rakamı ödemeyi kabul etmiyor.

Antalya'dan dönen Başkan Muharrem Usta dün Aatıf ile bir görüşme yaptı, bu konunun çözülmesi için Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'dan yardım istemesini önerdi.



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