Mehmet Demirkol'dan Terim'e çok sert eleştiri! ''Tudor, Donk tercihini yapsa kovulurdu''

G.Saray'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ryan Donk için eleştiriler yöneltildi.

beIn Sports'ta eleştirilerde bulunan Metin Tekin, Donk'un daha önce d denediğini ve olmadığını vurgularken, "Fatih hoca devre arasında oyuna müdahale eder diye düşündüm. 2. golü yiyene kadar müdahale etmedi hoca. Her şey iyi gidiyormuş algısı oluştu ama bu yanlıştı. Ne zaman ki Belhanda girdi, oyun başka bir yere gitti. Sivasspor'un oyunu vermesi ile birlikte Belhanda'nın girişinin de etkisi var. Donk'ta bir şey var da herhalde, biz görmüyoruz. Donk denendi, Fatih hoca ilk defa deniyor belki ama Mustafa Denizli döneminde Donk ile oynandı ve olmadığı gözüktü. Bu yeni bir deneme değil. Zorunluluktan yapabilirsiniz ama kenarda iki orta saha, Belhanda ve Selçuk otururken, Donk'u Tolga ile birlikte oynatmak, çok gerçekçi olmadı. Hoca orta sahada yeni bir oyuncu bulabilir miyiz dedi ama zor gözüküyor. Önceden denendi çünkü." ifadelerini kullandı.

MEHMET DEMİRKOL: "TUDOR YAPSA GİDERDİ"

NTV Spor'da konuşan Mehmet Demirkol da, Donk tercihini eleştirirken, "Tolga, Donk ve Selçuk üçlüsünden Tolga ve Donk'u seçmek enteresan. Bunu Fatih Terim yapınca çok ses çıkarılmıyor. Aynısını Aykut Kocaman yapsa, yarın herkes eleştirirdi. Tudor, yaptığı an giderdi." değerlendirmesinde bulundu.

RYAN DONK'UN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİĞİ

Galatasaray'da 1 yıl 9 ay 19 gün sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Ryan Donk, kötü istatistiğini de engelleyemedi.

Galatasaray, Sivasspor maçı ile birlikte Hollandalı oyuncunun ilk 11'de başladığı 10 maçın 5'ini kaybetmiş oldu. Donk'un ilk 11'de başladığı maçlarda sadece 2 galibiyeti olan Galatasaray'ın, 3 de beraberliği bulunuyor.