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Mehmet Demirkol'dan büyük iddia

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sneijder'i yedek bırakma kararı kamuoyunda tartışma çıkarmıştı. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol konuyla ilgili olarak önemli bir iddiada bulundu.

Mehmet Demirkol'dan büyük iddia
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:32

Galatasaray'da Igor Tudor'un göreve gelişiyle Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in yedek kalması futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Konuyla ilgili olarak yorumcu Mehmet Demirkol, canlı yayında gündem olacak bir iddiada bulundu.

Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sneijder'i oynatmamasının tek başına alınmış bir karar olmadığını ifade etti. Yönetimin de bu kararda etkili olduğunu iddia eden Demirkol, "Tudor'un direktifi olmadan Sneijder'i dışarıda bırakması mümkün değil. Direktif bu, izin değil. Ve önceden konuşulan bir şey bu" diye konuştu.

  • Hatırlanacağı üzere Tudor, son oynanan Başakşehir maçında Hollandalı yıldız Sneijder'i yedek bırakmış ve bu karar büyük tepki çekmişti.
 
EtiketlerGalatasarayBaşakşehirHollandaMehmet DemirGalata
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