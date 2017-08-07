Mehmet Demirkol: Sahaya bıçak atılıyor devam ediyorsun!

İşte Demirkol'un Beşiktaş - Konyaspor maçı değerlendirmeleri:



"Adam sahaya şu kadar sustalı ile girmiş. İnanılır gibi değil. Ben en az 10 kez kalem kaptırdım girişte. Adamın cebindeki 10tl bozuk parayı alıyorlar ya. Adam belki evine dönemeyecek. Hani ne oldu Passolig? Ne işe yarıyor? Ne elde ettiniz? Sahaya meşale atıldı, geç içeri hakem. Durdur maç, oynatma. Yoksa olmuyor. Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun. Onu yapmıyorsun bu işe yaramaz, başka bir şey yapmıyorsun o işe yaramaz. Ne yarayacak peki? Hiçbir şey yapmıyorsunuzki.."