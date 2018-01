Mehmet Demirkol: Ozan'ı Galatasaray alır!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol,NTV Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Demirkol'un açıklamaları:



"Başakşehir bence olmaz"



"Biz milli takımda yaşananları unutabiliyoruz, bizim Ardamız çünkü... Ama Barcelonaunutmaz. Biz çok çabuk affediyoruz, çünkü bizde az Arda var. Ama Barcelona'da çok, affetmiyorlar. Arda Turan'ın yıllık 7-8 milyon Euro'luk geliri var Barcelona'da. İngiltere'den de teklifler geldiği söyleniyor ama aldığı paranın yarısı... Başakşehir bence olmaz. Başakşehir bu parayı nasıl verecek? Arda'nın adımını dikkatli atması lazım. Atletico Madrid ve Barcelona sonrası herhangi bir kulübe gidilmez. Ya yeniden başlangıç olacak ya da son olacak Arda için. Yazılan çizilenin doğru olduğunu düşünmüyorum."



"Manchester United da konuşuluyor Arda için. Ya da bir Çin kulübü mü olacak? Arda'nın oynaması gereken takım Galatasaray bu durumda. Ama olma ihtimali yok. Faturası hepimize çok ağır kesilen Fatih Terim ile Arda kırgınlığının kısa sürede geçeceğini düşünmüyorum. Arda'yı diyelim ki ManU aldı. Herhalde hemen geç oyna demeyecek. Belki bu sezon çok az oynatacak. Arda'yı isteyenlerin tam listesini bilmediğimiz için konuşmamız doğru olmaz. Burada en önemli nokta, Arda Turan'ın yıllık 7-8 milyon Euro ücretini kim karşılayacak? Bunu Türkiye adı geçen Beşiktaş, Başakşehir dahil kimse karşılayamaz. Herkes transfer bekliyor kulüplerden ama maaşlar geç ödeniyor."



"Cengiz Ünder hala ilk sırada"



"Cenk Tosun'un Almanya altyapısı var. %100 Türk yapımı olsa rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen'den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada. Genç arkadaşlarda Football Manager oyunu zehirlenmesi var. Sürekli al, sat.. Ben olsam Cenk Tosun'u satmak istemezdim. Cenk Tosun Çin'e gitmek isteseydi, 35 değil 40 da alınabilirdi oradan. Everton seneye belki Cenk'i 95'e satacak Manchester City'ye. Keşke satmasaydık da denebilir o zaman Beşiktaş tarafında. Cenk Tosun, Burak Yılmaz gibi her yönünü geliştirdi. Cenk'in "Şunu yapamıyor" diyebileceğimiz bir özelliği yok. Her şeyi yapıyor."



"Cenk bu performansı Feyenoord'da gösterseydi, orada ligde 35 atardı.. 65-70'e satılırdı o zaman. Ocak'ta iyi santrfor işi kolay değil. İyi santrforu da ucuza bulamıyorsun. Gördüğüm isimlerde çok mantıklı bir şey göremiyorum Beşiktaş için."



"Babel'i de Negredo'nun yanında santrfor adayı görüyorum. Bence Beşiktaş'ın santrfordan çok Talisca'nın pozisyonunu doldurması gerekiyor. Beşiktaş'ta Atiba-Medel hatasız oynuyorlar ama bir işe yaramıyor. Çünkü Beşiktaş'ın aradığı bu değil. Atiba-Medel giderek Mehmet Topal-Josef'e dönecekler. Hepsi fit olsa ben Oğuzhan-Tolgay'ı oynatırım orada."



"Evra, Asamoah'ın önünde"



"Hazırsa Evra'nın yaşının hiçbir önemi yok. Ama Evra kulübünden neden ayrıldı? Taraftara tekme attığı için. Bir sorun olduğu açık. Anladığım kadarıyla Terim'in önceliği Evra, Asamoah değil. Evra, Asamoah'ın önünde. Galatasaray'ın devre arası sadece Evra'yı alacağını ve transferi kapayacağını düşünüyorum. Evra Galatasaray'a geldiğinde karakter de katar. Evra'yı tanımayan bu programı da izlemiyordur herhalde zaten."



Hakan Balta şu an sol bek değil ama sol stoper oynayabilir Galatasaray'da. Bence zaten Galatasaray ilk olarak sol bek değil, sol stoper ya da 8 numara gibi ihtiyaçlarını almalı.



"Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan patlar"



"Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen maalesef patlar. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor ama önümüzdeki sezon gidemesinler onlar da sıkıntı yaşarlar maddi olarak. Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımla katılabilmeliyiz. Var bu potansiyelimiz. Ama bunun için topun sahada kalma süresini artırmamız, buna yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Zaten sonra istemesen de kalite artar."



"Yabancı sınırlaması olduğunda yerlilerin fiyatı artıyor. Doğru. Hep bir Tarık Çamdal örneği dönüyor, sanki çocuk da zorla transfer olmuş ve parayı almış gibi. Peki Fenerbahçe'de Fernandao niye bu kadar alıyor? Kjaer-Skrtel ikilisi 8-10 milyon maaş alıyordu. Git Göztepe'ye bak, 5 kişiyle yönetiyorlar kulübü. Hiç de sorun yok, gayet güzel yönetiyorlar."



"Sneijder bitmiş zaten, futbolu bırakmış. Onu da gördük işte, Katar'a gitti. Futbolu bırakacakken Katar'a gitti, 10 milyon Euro'luk bir piyango oldu Sneijder'a bu."



"Şener'in standardı yok"



"Belki en çok Fenerbahçeli taraftarlar transfer bekliyor ama Fenerbahçe için de transfer çok zor. Aziz Yıldırım, Van Persie sakattı, kandırıldık dedi. Dolandırıcılık varsa peki bu kontrat nasıl hala böyle devam ediyor? Van Persie 5 milyon Euro para alıyor. Van Persie'nin Fenerbahçe'den toplamda kazandığı para, Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinden kazandığı paradan fazla. Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacı var mı? Var. Orta saha ihtiyacı var mı? Var. Sol açık ihtiyacı var mı? Var. Hissediyorum, Aykut Hoca istiyor oraya. Beni hayal kırıklığına uğratan Şener'in performansı. Şener herhalde mental bir yerde takılıp kalıyor, standartı yok."



"Galatasaray Ozan'ı alır"



"İsmail ve Hasan Ali'nin potansiyelleri belli. Bir yere kadar oynayabilirler. Ama Şener'in potansiyeli bence çok yüksek. Ama standartı yok. Ozan'da da aynı şey var. Fenerbahçe Ozan'ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan'ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan'ı... Bonservis bedeli vs. onları bilmem. İspanya'ya gider, 2 sene sonra döner de gelir öyle alırlar."