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Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'den boşalan A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in geleceğini söyledi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:11
Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

NTVSpor canlı yayınında Fatih Terim'in Futbol Direktörlüğü görevini bıraktığını açıklaması üzerine yorumlarda bulunan Demirkol, şöyle konuştu:

"Aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Konuşulan bir durumdu bu. Daha önceden de olabilirdi ama bugün oldu. Hayırlısı olsun"

Bir kaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır.

Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur. Terim de son basın toplantısında Galatasaray'ın altını çizmişti. Galatasaray'ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.

Şenol Güneş olacak

Milli Takım'ın başına kim geçecek. Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş olacak."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:11
  1. Fatih Terim
  2. Şenol Güneş
  3. Mehmet Demirkol
  • N.ümitN.ümit1 sa önce
    M.demirkol geçmiş olsun.yeni teknik direktör.mehmet özdilek oldu.uyuma.
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