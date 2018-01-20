Mehmet Batdal ayrılığın eşiğinde!

Mehmet Özdilek yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, Mepidol Başakşehir’de 4. forvet konumuna gelen Mehmet Batdal için yeniden çalışmalara başladı. Sezon başında da Mehmet Batdal’ı isteyen Anadolu Kartal’ı, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Adebayor ve Mevlüt’ün yanı sıra son olarak forvet oyuncusu Bajic’i de renklerine bağlayan Başakşehir, Mehmet Batdal’ın bonservisi konusunda zorluk çıkartmıyor.

Konyaspor’un yanı sıra Malatya’nın da kule forveti istediği öğrenildi. Bu sezon ligde sadece 129 dakika şans bulabilen 31 yaşındaki başarılı forvet, geçen yıl ise çıktığı 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fanatik)