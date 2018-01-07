Hürriyet gazetesi, geçtiğimiz günlerde muhabirini FETÖ’den tutuklu Altan kardeşleri ziyaret etmesi için Silivri Cezaevi’ne gönderdi. Hürriyet’te yer alan haberde Altan kardeşlerden Mehmet Altan, şarkıcı Sezen Aksu’dan garip bir istekte bulunmuştu. Bu konuyu bugünkü köşesinde işleyen Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, ''Mehmet Altan, Sezen Aksu’dan ne istiyor?'' diye sordu.

İşte Ersoy Dede'nin yazısından o bölüm;

Geçenlerde Mehmet Altan’ın Hürriyet’te mülakatı yayınlandı.. Mülakatı yapan isim önemli bir gazeteci.. Pınar Türenç…Mehmet Altan, 12 Mart’ta İlhan Selçuk’un akrostişli mesajları gibi bir mesaj çıkarmış durumda dışarıya.. Hürriyet’te yayınlanan o kısmı aynen naklediyorum;

“… Bir CD çalışması yapıyorum. 2017’nin en popüler şarkı ve türkülerini topluyorum. Mesela, ‘Ben yoruldum hayattan…’ Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nde yazdığı ‘Mahpushane Türküsü’ şiirindeki ‘Başın öne eğilmesin/ Aldırma gönül, aldırma’ dizeleri. ‘Cigaramın dumanı’ gibi… Bunları tek CD’de topluyorum. Sezen Aksu’dan ricam var. Bana bu konuda destek olabilir mi acaba? 15 şarkılık bir CD...”

''BU TALEPTE BİR TUHAFLIK VAR...''

Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yoruldum Hayat’ı 2016 çıkışlı.. Aldırma Gönül bir Kerem Güney bestesi ve 1978 tarihli.. ‘Cigaramın Dumanı’ diye bahsettiği eğer Asu Maralman’ın ‘Sigaramın Dumanı’ şarkısı ise 1980, ‘Ezginin Günlüğü’ ise en iyi ihtimalle 90’lar.. Sezen Aksu da aynı şarkıyı 2011’de almıştı albümüne.. Yani örnek olarak verdiği şarkıların hiç biri, 2017’nin hitleri değil.. Geldik asıl konuya.. Herhangi bir seviyede bilgisayar kullanabilen herkes için, böyle bir CD’nin üretilmesi en fazla 15 dakika sürer.. Bunun için Türkiye’nin en iyi bestecisine gerek yok. Şarkı seçimi içinse kendi eserlerine yoğunlaşmış bir besteci yerine işi bu olan bir DJ’den yardım istemesi daha mantıklı olurdu.. Demem o ki bu talepte bir tuhaflık var.. İzleyin.. Çok yakın zamanda Sezen Aksu’nun tesir ettiği bir takım magazin figürleri arka arkaya, ‘cezaevlerinde haksız yere yatanlar’ korosu falan oluşturmaya başlarsa, ne demek istediğimi anlarsınız.. FETÖ’nün Hocası Yaman Dede’nin kızı Fatma Sezen Yıldırım’dan yeniden destek isteniyor anlaşılan. Oysa Sezen Aksu örgüte mesafe koymuştu. Yoksa bir yerlerden birileri, ‘ben bitti demeden bitmez’ mi diyor?...