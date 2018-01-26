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M. Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!

Mehmet Ali Erbil'in 83 yaşında vefat eden üvey annesi İffet Erbil için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Erbil’in cenaze ruhuna uygun olmayan tavırları sosyal medyada tepkilere neden oldu.

26 Ocak 2018 Cuma 13:10
M. Ali Erbil'den cenazede tepki çeken davranış!

Vefat eden annesi İffet Erbil için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kardeşleri Prof. Dr. Yeşim Erbil ve Mustafa Erbil'le taziyeleri kabul eden Mehmet Ali Erbil ile eski eşi arasında yaşanan diyalog büyük tepki çekti. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un cenazede yaptığı hareket görenleri hayrete düşürdü.  Erbil ile karşılıklı sırıtan eski eşi Tuğba Coşkun, cenazenin ortasında Erbil'e dil çıkardı. Sosyal medyada kullanıcılar cenazede bu tür neşeli tavırların sergilenmesini cenazeye ‘saygısızlık’ olarak niteledi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:10
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