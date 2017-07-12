Mehmet Ali Alabora yıllar sonra bakın nerede görüldü!

Gezi Parkı olaylarının ardından İngiltere’ye yerleşen oyuncu çift Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün, yakınlarıyla görüşmek için geçen hafta Yunan adalarına geçmişti.

Önce aileleriyle buluşan çift, önceki gün de aralarında Şebnem Sönmez ve Levent Üzümcü’nün de bulunduğu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sönmez ve Üzümcü, buluşmada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Mehmet Ali Alabora Kimdir? Mehmet Ali Alabora Nereli? Kaç Yaşında?

Usta oyuncular Mustafa Alabora ve Betül Arım’ın evlatları olarak dünyaya gelen Mehmet Ali Alabora 1999 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır. Asıl ismi nüfus cüzdanında Memet olarak geçmektedir.