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Mehmet Akyüz Giresunspor’da

TFF 1. Lig’de Karadeniz temsilcisi Giresunspor, Çaykur Rizespor’dan Mehmet Akyüz’ü kadrosuna kattı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:58
Mehmet Akyüz Giresunspor’da

Transferde hareketli günler geçiren Giresunspor son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Mehmet Akyüz ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, “Süper Lig hedefinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Junior Dale’nin ardından görüşme halinde bulunduğumuz Mehmet Akyüz’ü de renklerimize bağladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:58
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