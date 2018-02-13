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Mehmet Akif'in torunundan flaş 'Afrin' açıklaması

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Argon, "Bizim için oradalar. Can ve kanlarıyla oradalar. İhtiyaç olduğu zaman biz de gideceğiz. Çünkü bu vatandan başka yaşayacak yerimiz yok. Bu vatan bizim için kutsaldır. Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Hepsine selam olsun." ifadelerini kullandı.

13 Şubat 2018 Salı 15:42
Mehmet Akif'in torunundan flaş 'Afrin' açıklaması

Argon, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Eğitim Fakültesinde Hür Eğitimciler Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, dedesi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.

Türk milletinin Mehmet Akif Ersoy'u kendi dedesi gibi gördüğünü ifade eden Argon, şöyle konuştu:

"İnsanların içinde olmuştur hep. Onun için insanlar onu kendilerinden biri olarak gönüllerine sokmuş ve çok sevmişlerdir. Çünkü dürüsttür. Çok faziletli ahlak sahibi bir adamdır, çok samimidir. İnancında, vazifesinde, insanlara olan yakınlığında, arkadaşlarıyla olan dostluğunda sözünün eri samimi bir insandan, dedemizden bahsediyoruz."

Argon, Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimiz bizim canımız. Şu an bana ihtiyaç varsa, bizlere ihtiyaç varsa her an gitmeye hazırız. Çoluk çocuk kimim varsa dostlarımla beraber her an gitmeye hazırım onların yanına. Yeter ki gel desinler. Allah onların yanında olsun, Allah yardımcıları olsun. Bizim için oradalar. Can ve kanlarıyla oradalar. Dediğim gibi ihtiyaç olduğu zaman biz de gideceğiz. Çünkü bu vatandan başka yaşayacak yerimiz yok. Bu vatan bizim için kutsaldır. Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Hepsine selam olsun. Hepsini kucaklayıp öpüyorum."

Selma Argon, konuşmasının ardından dedesi Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" isimli kitabını imzaladı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan'ın eşlik ettiği Argon, daha sonra UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ı ziyaret etti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:42
  1. Mehmet Akif Ersoy
  2. Selma Argon
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı harekatı
  5. Uludağ
  6. Uludağ Üniversitesi

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  • MuratMurat39 dk önce
    Arnavutlukta yasayabilir merak etmesin
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