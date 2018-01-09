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Mehmet Ağar: Arda Turan G.Saray'da...

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Bloomberg HT'de yayınlanan programda Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2018 Salı 09:30
Mehmet Ağar: Arda Turan G.Saray'da...

İşte Mehmet Ağar'ın açıklamaları;

Arda Turan dediği gibi bizim evladımız, Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Ben bir evlat gibi severim, en ihtiyacımız olduğumuz zamanda adam gibi jestler yapan bir çocuktur. Arda'ya 'İdmana mı gitmiyorsun, nasıl oynamıyorsun' dedim. '4 kilo verdim, fitim. Adam almıyor beni, 3. ligden bir takımla kupa maçı oynuyoruz yine 18'e almıyor' diyor.

G.SARAY'DA FUTBOLU BIRAKACAK

Arda Turan eninde sonunda Galatasaray'da futbolu bırakacaktır, burada farklı görevler üstlenecektir. Büyük camialardan büyük camialara transfer olanların futbolu hayatının ileri dönemlerinde ne tür sıkıntılara girdiğini, çok sevdiğimiz insanlar olmasına rağmen, Fenerbahçe'de de olsa Galatasaray'da da olsa Beşiktaş'ta da olsa, arzu edilen sıcaklığı görmediğini örnekleriyle anlattım.

G.SARAY, ARDA'YI KUCAKLAMALI

Yanlış tercihleri ömür boyu karşılarına set çıktı. Sadece ben bunu izah ettim kendisine. Gayet tatlı bir konuşma geçti. Galatasaray camiası her şekilde Arda'yı kucaklamalıdır. Arda, Galatasaray'ın bir değeridir, bizim evladımızdır.

"FATİH TERİM VARSA GELMEM"

Arda Turan'ın 'Fatih Terim varsa ben gelmem' diye bir lafı yoktur. Siz çok güzel tarif ettiniz, Arda terbiyesiz değildir. Öyle bir laf olsa ben de bunun yakışık almayacağını kendisine ifade ederdim. Konuyu benden daha iyi tarif ettiniz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:30
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