Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Mehmed' dizisinde flaş gelişme! Rekor ücret ödendi...

Muhteşem Yüzyıl dekorları için ödenen ücret belli oldu.

26 Aralık 2017 Salı 17:34
'Mehmed' dizisinde flaş gelişme! Rekor ücret ödendi...

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Kanal D'de yayınlanancak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun merakla beklenen dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin seti için, Muhteşem Yüzyıl'ın dekorlarının alındığını yazdı.

‘MUHTEŞEM’İN PLATOLARINA ‘MEHMED’ İÇİN 4.5 MİLYON TL

Tarih kitapları, İstanbul’un fethinin 6 Nisan 1453’te başlayıp, 29 Mayıs 1453’te bittiğini yazar...

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi ise Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden daha uzun sürdü. Çünkü O3 Medya ve Kanal D yöneticileri, ilk bölüm için üç haftada çekilen 70 dakikalık bölümü izleyip, dizinin hayal ettikleri ‘Game Of Thrones’ ayarında bir iş olmadığını görünce, her şey sil baştan oldu. Yönetmen Altan Dönmez gitti, yerine Cevdet Mercan geldi. Kanal ve yapımcının kendisinden dünya standartlarında bir iş beklediği Mercan, yeni bir sanat ekibiyle işe başladı.

Senaryoda revizyon

Sanat ekibi, Macarlar’ın yaptığı dekorları, dikilen kostümleri, yönetmen de bazı oyuncuların performansını beğenmedi. Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen dizisinde Gürkan Uygun(Mehmed’in arkadaşı), Selin Demiratar (Hatice), Seda Bakan (Çiçek Hatun) ve Çetin Tekindor kaldı, Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Avni Yalçın kadrodan çıkarıldı.

Akpınar’ın yerine diziye katılacak oyuncu bulununcaya kadar - ilk beş bölüm- ‘Akşemsettin’in sahneleri senaryodan çıkarıldı. Erkekli ve Yalçın’ın yerine diziye dahil olacak oyuncu ise birkaç güne kadar belirlenecek.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 17:34
  1. Ali Eyüboğlu
  2. Kanal D
  3. Mehmed: Bir Cihan Fatihi

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’