'Mehmed' dizisinde flaş gelişme! Rekor ücret ödendi...

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Kanal D'de yayınlanancak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun merakla beklenen dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin seti için, Muhteşem Yüzyıl'ın dekorlarının alındığını yazdı.

‘MUHTEŞEM’İN PLATOLARINA ‘MEHMED’ İÇİN 4.5 MİLYON TL



Tarih kitapları, İstanbul’un fethinin 6 Nisan 1453’te başlayıp, 29 Mayıs 1453’te bittiğini yazar...



Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi ise Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden daha uzun sürdü. Çünkü O3 Medya ve Kanal D yöneticileri, ilk bölüm için üç haftada çekilen 70 dakikalık bölümü izleyip, dizinin hayal ettikleri ‘Game Of Thrones’ ayarında bir iş olmadığını görünce, her şey sil baştan oldu. Yönetmen Altan Dönmez gitti, yerine Cevdet Mercan geldi. Kanal ve yapımcının kendisinden dünya standartlarında bir iş beklediği Mercan, yeni bir sanat ekibiyle işe başladı.



Senaryoda revizyon

Sanat ekibi, Macarlar’ın yaptığı dekorları, dikilen kostümleri, yönetmen de bazı oyuncuların performansını beğenmedi. Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen dizisinde Gürkan Uygun(Mehmed’in arkadaşı), Selin Demiratar (Hatice), Seda Bakan (Çiçek Hatun) ve Çetin Tekindor kaldı, Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Avni Yalçın kadrodan çıkarıldı.



Akpınar’ın yerine diziye katılacak oyuncu bulununcaya kadar - ilk beş bölüm- ‘Akşemsettin’in sahneleri senaryodan çıkarıldı. Erkekli ve Yalçın’ın yerine diziye dahil olacak oyuncu ise birkaç güne kadar belirlenecek.