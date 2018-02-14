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'Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nde daha başlamadan fiyasko!

'Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisinde iki oyuncu kadrodan çıkarıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:40
'Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nde daha başlamadan fiyasko!

Kanal D’de yayınlanacak 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi daha başlamadan fiyaskoyla gündeme geldi… Dizi henüz resmen başlamadan iki isim kadrodan çıkarıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı yapımda, iki önemli isim kadrodan çıkarıldı.

Dizinin yönetmeni ve senaristinin değişmesi üzerine oyuncu kadrosundan çıkarıldığını öğrenen oyuncu Altan Erkekli, “Metin Akpınar da çıkarılmış" ifadelerini kullandı.

"Keşke değişiklik yapılacağı yapım şirketi tarafından söylenseydi" diyen Erkekli, "Başkasından duymak kırıcı oldu” şeklinde konuştu. 

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Kanal D, daha önce Osmanlı'nın tarihi şahsiyetlerinin hayatlarını yanlış bir şekilde gösteren dizileri yayınlamıştı. İzleyiciler, yeni dizide bu tür sahnelere yer verilmemesini istiyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:40
  1. Aydın Doğan
  2. 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi’
  3. Altan Erkekli
  4. metin akpınar

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