Meğer öyle faydalıymış ki...

Patlamış mısır

Patlamış mısır, tam tahıl ve lif açısından oldukça zengin bir besindir. Tabii tereyağı ve tuz ile kaplı olmaması koşuluyla… Buharda patlatılan sade ve doğal mısırın bir bardağı sadece 30 kalori ediyor. Sade yemekten hoşlanmıyorsanız, hafif deniz tuzu serpebilirsiniz.

Konserve ton balığı

Konserve ve taze ton balığı protein açısından neredeyse eşit orana sahip. Konservenin 85 gramında 16 gr, taze ton balığının 85 gramında da 20 gr protein bulunuyor. Ton balığı nasıl tüketilirse tüketilsin, cildi ve saçları sağlıklı tutan Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin.

Muz

Bir muzda ortalama 110 kalori ve 14 gr şeker bulunur. Fakat muzdaki yüksek miktarda potasyum tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu gibi, içinde bulunan antioksidan ve C vitamini de kanser riskini azaltır.

Çikolata

Çikolata, bilinçli tüketildiğinde vücutta stresi yok eden kortizon hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca kan basıncı ile kolesterolü düzenliyor ve beyni daha hızlı çalıştırıyor.

Konserve fasulye

Konserveler kuru bakliyatlara göre daha fazla sodyum içerse de, besin değerleri genel olarak aynıdır. Her ikisi de aynı ölçüde kalori içeriyor ve ikisinde de yaklaşık 14 gr protein ile 12 gr lif bulunuyor.