Meğer öyle faydalıymış ki...
Zararlı diye bildiğimiz ve yemememiz konusunda sürekli uyarı aldığımız besinler ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı: O besinler aslında yararlı05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:49
Patlamış mısır
Patlamış mısır, tam tahıl ve lif açısından oldukça zengin bir besindir. Tabii tereyağı ve tuz ile kaplı olmaması koşuluyla… Buharda patlatılan sade ve doğal mısırın bir bardağı sadece 30 kalori ediyor. Sade yemekten hoşlanmıyorsanız, hafif deniz tuzu serpebilirsiniz.
Konserve ton balığı
Konserve ve taze ton balığı protein açısından neredeyse eşit orana sahip. Konservenin 85 gramında 16 gr, taze ton balığının 85 gramında da 20 gr protein bulunuyor. Ton balığı nasıl tüketilirse tüketilsin, cildi ve saçları sağlıklı tutan Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin.
Muz
Bir muzda ortalama 110 kalori ve 14 gr şeker bulunur. Fakat muzdaki yüksek miktarda potasyum tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu gibi, içinde bulunan antioksidan ve C vitamini de kanser riskini azaltır.
Çikolata
Çikolata, bilinçli tüketildiğinde vücutta stresi yok eden kortizon hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Ayrıca kan basıncı ile kolesterolü düzenliyor ve beyni daha hızlı çalıştırıyor.
Konserve fasulye
Konserveler kuru bakliyatlara göre daha fazla sodyum içerse de, besin değerleri genel olarak aynıdır. Her ikisi de aynı ölçüde kalori içeriyor ve ikisinde de yaklaşık 14 gr protein ile 12 gr lif bulunuyor.