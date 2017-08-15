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Medyada Ethem Sancak dönemi kapandı... ES Medya Grubu satıldı

Bünyesinde Star Gazetesi, Akşam, Güneş, TV 360 ve Kanal 24’ün yanısıra Lig Radyo ve bazı dergiler bulunan ES Medya Grubu tamamen satıldı.

15 Ağustos 2017 Salı 22:07
Medyada Ethem Sancak dönemi kapandı... ES Medya Grubu satıldı

Es Medya Grubu’nu kamu bankalarına yüklü miktarda borçlandıran Ethem Sancak için 1 yılı aşkın bir süredir tehlike çanları çalıyordu.

Sancak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkanlığa dönüş yaptığı son Ak Parti Olağanüstü Kongresinde MKYK üyeliğine seçilmesi zaten medyadan çekileceği anlamına geliyordu.

Medya Grubu ile ilgilenmeyi aylar önce bırakan Ethem Sancak adına işleri bir süredir yeğeni Murat Sancak, Medya Grup Başkanı Ahmet Bayraktutar ile birlikte yürütüyordu. Zaten ES Medya’yı asıl yöneten de Bayraktutar’dı.

Sancak’lar geçtiğimiz günlerde İkitelli’deki medya plazada yer alan makam odalarını tamamen boşalttı.

Grubun CEO’su Hakan Özyurek de binadan ayrıldı.

Es Medya Grubu’nun yeni patronu henüz açıklanmadı, satış önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. 

(Super Haber)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 22:07
  1. es medya
  2. Ethem Sancak
  3. Star gazetesi
  4. Star TV
  5. Akşam Gazetesi
  6. Kanal 24
  • AdemAdem1 sa önce
    Kime sattığını da yazsaydiniz keşke
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