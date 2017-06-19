Medya artık çok sesli

İftar davetine Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı. Erdoğan, iftarda yaptığı konuşmada medyanın tarafsızlığına vurgu yaparak, “Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeyler. İktidar olduğumuz dönemlerde diğer alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de farklı seslerin dillendirilmesine imkan sağlamaya gayret ettik. Ayrıcalıklarını kaybedenler, bundan rahatsız olsalar da bugün medyamızın daha renkli, daha demokratik, daha çoğulcu olduğu bir muhakkaktır” dedi. Yasaların herkes için bağlayıcı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Nasıl siyasetçiler hukuk içinde hareket etmek zorundaysa, şüphesiz ki gazetecilerin de medya dünyası mensuplarının da aynı şekilde hukuka bağlı kalmak zorunda olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bilhassa medya dünyasının köşe başlarında bulunanlar, ellerindeki bütün gücü milletin sesini duyurmak için değil, demokrasinin gelişmesi için değil, özellikle de kendi ideallerini yansıtabilmek bunu özellikle, ısrarla devam ettirebilmek amacıyla kullandılar.”