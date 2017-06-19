İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Medya artık çok sesli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde medya temsilcilerine iftar verdi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
Medya artık çok sesli

İftar davetine Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu da katıldı. Erdoğan, iftarda yaptığı konuşmada medyanın tarafsızlığına vurgu yaparak, “Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeyler. İktidar olduğumuz dönemlerde diğer alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de farklı seslerin dillendirilmesine imkan sağlamaya gayret ettik. Ayrıcalıklarını kaybedenler, bundan rahatsız olsalar da bugün medyamızın daha renkli, daha demokratik, daha çoğulcu olduğu bir muhakkaktır” dedi. Yasaların herkes için bağlayıcı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Nasıl siyasetçiler hukuk içinde hareket etmek zorundaysa, şüphesiz ki gazetecilerin de medya dünyası mensuplarının da aynı şekilde hukuka bağlı kalmak zorunda olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bilhassa medya dünyasının köşe başlarında bulunanlar, ellerindeki bütün gücü milletin sesini duyurmak için değil, demokrasinin gelişmesi için değil, özellikle de kendi ideallerini yansıtabilmek bunu özellikle, ısrarla devam ettirebilmek amacıyla kullandılar.”

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 07:04
  1. Medya artık çok sesli
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İFTAR
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
    1. Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
    2. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
    3. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
    4. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
    5. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
    6. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
    7. Kordon kanı aile fertlerinde de..
    8. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
    9. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
    10. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
    11. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
    12. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
    13. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
    14. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
    15. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
    16. Türk Lirası tekrar favori para haline..
    17. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
    18. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
    19. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
    20. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
    Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı