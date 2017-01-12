Medya akın etti, karar anı yaklaşıyor… Artık dakikalar kaldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde üç gündür süren ve dün akşamüstü tarafların haritalarını sunduğu Kıbrıs zirvesinde, bugün ilk kez garantör ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde masaya oturuyor. Yerel saatle 11.15'te başlayacak Beşli Konferans'ın açılışını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres yapacak. Gutteres ve Kıbrıslı liderler açılıştan önce gazetecilerin karşısına çıkarak poz verecek.

Öğle saatlerinde ise konferansa ara verilecek, BM Genel Sekreteriyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson görüşme maratonuna bugün katılıyor.

İNGİLTERE: EŞSİZ BİR FIRSAT

İngiltere, Dışişleri Bakanı Johnson ile Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan tarafından Cenevre'de temsil edilecek. Bakan Johnson, "Tarafların gösterdiği cesaret ve kararlılığı memnuniyetle karşılıyorum. Cenevre'deki Kıbrıs barış sürecine yönelik müzakereler, çözüm bulunması için her iki tarafa da eşsiz bir fırsat sunuyor. Birleşik Krallık, barış sürecine tam destek veriyor ve sürece elinden geldiği kadarıyla yardım etmek istiyor. Tüm katılımcıların müzakerelere açıklık ve esneklik anlayışıyla yaklaşacağını umuyorum. Bu yaklaşımla Kıbrıs'a kalıcı barışı getirecek çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum" dedi.

İngiltere, Cenevre'de bir çözüme ulaşılmasını güçlü şekilde destekliyor. Avrupa Bakanı Duncan, müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu.

ULUSLARARASI MEDYA AKIN ETTİ

Konferansa uluslararası medyanın yoğun ilgisi var. Dünyanın dört bir bir yanından basın mensupları müzakereleri ve konferansı takip etmek için Cenevre'ye akın etti. Anadolu Ajansı, BM Cenevre Ofisi'ndeki basın odasının yetersiz kaldığını aktarıyor.

İLERLEME SAĞLANIRSA LİDERLER GİDEBİLİR

Al Jazeera Türk, dışişleri bakanı düzeyinde toplanacak olan Beşli Konferans’ta hedeflenen ilerleme sağlanır ve çözüm için ciddi bir adım atılması ihtimali ortaya çıkarsa, ülke liderlerinin de zirveye katılabileceğini bildiriyor.

Dün açıklama yapan BM Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barht Eide, birçok konuda uzlaşma sağlandığını, bunlar arasında anayasal değikliklerin de bulunduğunu ilan etmişti. Ancak Eide'e göre hala alınması gereken yol var. BM temsilcisi, "Cenevre’den kapsamlı çözümle döneceğimizi düşünmüyorum. Ama eve gittiğimizde ne olacağını bileceğiz" dedi.

HARİTALAR SUNULDU

Ayrıca BM özel temsilcisinin verdiği bilgiye göre, taraflar haritalarını sundu. BM kasasına konulan haritalar kamuoyuna açıklanmayacak. Türk tarafının yüzde 29.2, Rum tarafının ise yüzde 28.2 toprak oranlarıyla haritalarını belirlediği aktarılıyor. Kıbrıs medyasına yansıyan haberlerde, Rumların Değirmenlik, Paşaköy, Vadili, Akdoğan, Akıncılar, Türkmenköy, Kapalı Maraş ve Güzelyurt’u istediği yazıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in görüşmesinde Rum tarafının 'dönüşümlü başkanlık' formülünü kabul etmediğini bildiriliyor. 'Dönüşümlü başkanlık', Türklerin olmazsa olmaz koşulları arasında.