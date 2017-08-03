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Medvedev: ABD yaptırımları Rusya’ya açılan bir ticaret savaşıdır

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD yaptırımlarının Moskova’ya karşı geniş çaplı bir ticaret savaşı ilanı olduğunu söyledi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:46
Medvedev: ABD yaptırımları Rusya’ya açılan bir ticaret savaşıdır

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımların Moskova’ya karşı "genişticaret savaşı" ilan etmek olduğunu söyledi. Medvedev ayrıca, ABD Devlet Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan yaptırımların, Kongre tarafından küçük düşürülen ABD Başkanı’na verilen değeri gösterdiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:46
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