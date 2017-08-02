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Medvedev: ABD bize savaş açtı!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni yaptırım kararlarını eleştirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:39
Medvedev: ABD bize savaş açtı!

Medvedev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı tarafından imzalanmasının birkaç sonucu var. Öncelikle, yeni ABD idaresiyle ilişkilerimizi iyileştirme umudunun sonu geldi. İkincisi Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan edildi. Üçüncüsü, Trump idaresi, icra yetkilerini en aşağılayıcı biçimde Kongre'ye devrederek güçsüzlüğünü sergiledi. Bu, ABD siyasi çevrelerindeki güç dengesini değiştiriyor” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:39
  1. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev
  2. Trump
  3. ABD
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