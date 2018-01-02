Medrese bahçesinde içki içtiler!

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan ve 550 yıl boyunca âlim yetiştiren tarihi Kasımiye Medresesi, ilgisizlikten içkicilerin mekânı geldi. Duruma tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istedi.

Tarihi kent Mardin'i gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, 700 yıllık bir tarihe sahip mimari yapısıyla, nakış nakış süslenmiş, her köşesi ilim ve irfan kokan Kasımiye Medresesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Kesintisiz 550 yıl hem dini ilimler hem de fenni ilimler verilerek binlerce âlimin yetiştirildiği medresenin duvarlarında astronomi ve tıp bilimine ait simgeler mevcut.

Yapımına Artuklu hükümdarı Sultan İsa zamanında başlanan Kasımiye Medresesi'nin inşası, Timur dönemindeki Moğol saldırıları sebebiyle yarım kalmış ve Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde 1469 yılında tamamlanmıştır.

Eğitim verdiği dönemde bölgenin en önemli eğitim merkezlerinden olan medresede bir türbe, bir çeşme ve 23 derslik bulunuyor. İki teras üzerine iki katlı olarak inşa edilmiş olan medrese, cami ve türbe ile birlikte külliye şeklindedir.

Rivayetlere göre; Akkoyunlu hükümdarı Cihangirin oğlu Sultan Kasım, medresede amcası tarafından katledilmiş. Kasım Paşa'nın kız kardeşi, Kasım Paşa öldüğünde kanını ağıtlar eşliğinde bu eyvanın duvarlarına sürmüş. Aradan geçen 548 yıla rağmen kan izleri olduğu gibi duruyor.

Medresenin avlusundaki havuzda akan su, tasavvufi bir betimlemeyi saklıyor. Suyun akışı ile doğumdan ölüme kadar insan hayatı ve sonrası simgelenmiştir. Çeşmeden çıkan su doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince uzun oluk ihtiyarlığı ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil eder. Daha sonra bu su, kanallarla toprağa aktarılır ve bu da topraktan tekrar can bulur.

Medreseyi ziyaret gelenler, en çok üzerinde kırmızı kan izlerini andıran taşların bulunduğu avluyu ziyaret ederek, görevlilerden bilgi alıyor. Hafta içi günlük bin ile bin 500, hafta sonları ise 2 bin ile 3 bin kişinin ziyaret ettiği medreseye yeni evlenen çiftler de dış mekân çekimi olarak yoğun ilgi gösteriyor.

Ancak son zamanlarda içki müptelaları, medreseyi mesken tuttuğu gözlemlendi. Medresenin çevresi başta olmak üzere kapısına kadar içki şişelerinin etrafa saçılması, hem ziyaretçi hem de Mardinlileri rahatsız etti.

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE TEDBİR ALSIN"

Tarihi medresenin içkicilerin mekânı haline gelmesine tepki gösteren Mardin Değerlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Beşir Güneş, bir an önce yetkililerin önlem almasını istedi.

Tarihi yapısıyla Mardin'in kadim bir şehir olduğunu ve bunun korunması gerektiğini kaydeden Güneş, dinlerin ve dillerin şehri Mardin'deki en büyük tarihi yapılarından birisinin de Kasımiye Medresesi olduğunu belirtti. Medresenin bir ilim yuvası olduğunu hatırlatan Güneş, Mezopotamya Ovası'na hâkim, şanına yakışan bir yapı olduğunu belirtti.

"GÖRDÜKLERİMİZ BİZLERİ FAZLASIYLA ÜZDÜ"

Böyle şaheser bir yapının ve özellikle ilim yuvasının içkicilerin dadanmasının kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Güneş, şunları söyledi: "Mardin'in önemli merkezlerinden biri olan ve tarihi yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan böyle bir yerin, bazı kişiler tarafından kendi hevesleri doğrultusunda farklı bir şekilde kullanması hepimizi derinden üzüyor. Sadece bizi değil, tüm Mardinlileri üzüyor. Çünkü Mardin denilince akla gelen ilk yapıtların başında Kasımiye Medresesi geliyor. Dışarıdan gelen turistlerin ziyaret ettiği yapıların başında geliyor. Şimdi birileri kalkıp bunu farklı bir şekilde kullanıyor ve bugün burada gördüklerimiz hepimizi fazlasıyla üzüyor."

"UYARI LEVHALARI ASILMALI, POLİS DEVRİYE GEZMELİ"

Yaşanan soruna bir çözümün bulunmasını isteyen Güneş, medresenin etrafına tabelaların asılması ve polisin sürekli devriye gezmesi gerektiğini ifade etti. Tarihi Kasımiye Medresesi'ndeki görüntülerin Mardin'e yakışmadığını dile getiren Güneş, yapılan fiilin de ne İslami ne insani ne de Mardinlilere yakışan bir vecibe olduğunu söyledi.

Tarihi medreseyi ziyarete gelen misafirler de görüntünün tarihi kente yakışmadığını dile getirerek, Mardinlileri tarihi yapıya sahip çıkmaya davet ettiler.