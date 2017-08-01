Medipol Başakşehir'in tarihi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk edecek Medipol Başakşehir, rakibini yenip turu geçerek kulüp tarihindeki ilkleri başarmayı hedefliyor.



Turuncu-lacivertliler, hem Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almak hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez play-off turuna adını yazdırmak hem de Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olmak istiyor.

Avrupa arenasında bugüne kadar 7 maç oynayan turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmuyor. Medipol Başakşehir, Club Brugge karşısında kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Turuncu-lacivertli ekip, söz konusu 7 müsabakada 4 mağlubiyet yaşarken, 3 kez de berabere kaldı.

İki sezon önce ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki mücadeleyi de 2-0 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.

Turuncu-lacivertliler, geçen hafta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.

Medipol Başakşehir ile 3-3'ün rövanşına çıkacak Club Brugge, bugüne kadar Türk takımları ile oynadığı 5 maçı da kaybetmedi.

Belçika ekibi, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadelede ise 3-1 yenildi ve elendi.

Club Brugge, 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Club Brugge, Belçika liginde 2017-2018 sezonundaki ilk maçını geçen hafta deplasmanda Lokeren ile oynadı.

Mavi-siyahlı ekip, 10 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.

Lokeren karşısında Club Brugge'e farklı galibiyeti getiren golleri Brandon Mechele, Dennis (2) ve Marko Miric (kendi kalesine) kaydetti.

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Club Brugge, 1891'de kuruldu.

Maçlarını 29 bin 300 kişi kapasiteli Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan tek Belçika takımı. 1977-1978 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunda finale kadar yükselen Club Brugge, İngiltere'nin Liverpool ekibine finalde 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu ikinci sırada bitiren Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti.

Belçika liginde 13 kez şampiyonluk yaşayan Club Brugge, Belçika Kupası'nı da 11 defa müzesine götürdü.

Bu sezon teknik direktörlüğünü Hırvat Ivan Leko'nun yaptığı Club Brugge; kaleci Guillaume Hubert, savunma oyuncuları Jordi Vanlerbeghe, Erhan Masovic, German Mera ve Ahmed Touba gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Orta sahaya Marvelous Nakamba, Elton Acolatse gibi oyuncuları takviye eden mavi-siyahlılar, forvet hattına ise Emmanuel Bonaventure Dennis'i ekledi.

Kaynak: AA