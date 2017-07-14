Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir'in rakibi bugün saat 13.00'te çekilecek kura ile belli olacak.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:32
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oluyor.

Saat 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek ve Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz.

Sayfamız sürekli güncellencektir.

Temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle;

 

  • Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • Ajax (Hollanda)
  • Viktoria Plzen (Çekya)
  • CSKA Moskova (Rusya)
  • Club Brugge (Belçika)

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:32
  1. Başakşehir
  2. Avrupa
  3. İsviçre
  4. Rusya
  5. Ukrayna
  6. Belçika
  7. Hollanda
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray yönetimi Sneijder için kararını verdi
    1. Galatasaray yönetimi Sneijder için..
    2. Başbakan Yıldırım flaş OHAL kararını..
    3. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen..
    4. HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı
    5. Dr. Büyüközer: BPA'lı plastik..
    6. Terör örgütü DEAŞ Paris ve Brüksel..
    7. Kisvani: Mescid-i Aksa'nın kapatılması..
    8. Rusya, Amerika'lıları haftaya sınır..
    9. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi'nden..
    10. Diş çıkaran bebek nasıl rahatlatılır?
    11. Domates üreticileri Karatay'a dava..
    12. Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal'ın..
    13. Ve Lucescu itiraf etti!
    14. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı..
    15. Kritik ziyaretin ardından ilk açıklama
    16. Et tüketmeyen chia tüketsin
    17. Medipol Başakşehir'in rakibi belli..
    18. Darbe girişimi sonrası alınan..
    19. Diyanet FETÖ'nün 40 yıllık dini..
    20. Tepki çeken skandal 15 Temmuz partisi..
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    "O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"
    "O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"