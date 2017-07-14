Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir'in rakibi bugün saat 13.00'te çekilecek kura ile belli olacak.14 Temmuz 2017 Cuma 12:32
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri belli oluyor.
Saat 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek ve Başakşehir'in rakibinin belli olacağı kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz.
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Temsilcimiz Başakşehir'in muhtemel rakipleri şöyle;
- Dinamo Kiev (Ukrayna)
- Ajax (Hollanda)
- Viktoria Plzen (Çekya)
- CSKA Moskova (Rusya)
- Club Brugge (Belçika)
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos'ta oynanacak.