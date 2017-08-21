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Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek.

Sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. 

Medipol Başakşehir'de 2 eksik

Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Kardemir Karabükspor maçında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla maçı için dinlendirmişti. 

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle: 

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:27
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