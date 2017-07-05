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Medipol Başakşehir'den Wesley Sneijder bombası

Galatasaray ile yarın son görüşmesini yapacak olan Wesley Sneijder hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:03
Medipol Başakşehir'den Wesley Sneijder bombası

Galatasaray'dan ayrılması beklenen ve sarı kırmızılı yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek olan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Sneijder'e talip oluyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren ve güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Başakşehir'in, Galatasaray'dan ayrılması halinde Sneijder için devreye gireceği kaydedildi.

Sneijder ile Sampdoria'nın yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor. Wesley Sneijder, yarın Galatasaray yetkilileri ile biraraya gelerek son kararını verecek.

Medipol Başakşehir önemli bir teklif ile hazırlarken edinilen ilk bilgilere göre oyuncunun menajeri Albers Başakşehir'e olumlu yaklaşıyor, Sneijder de İstanbul'da kalmaktan yana.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:03
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  3. Medipol Başakşehir
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  5. Galatasaray
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