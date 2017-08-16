UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı iki maç sonunda geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, iç sahada İspanyol rakibi önünde de kazanmak istiyor.

ilk 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir-Sevilla maçının kadroları belli oldu.

Maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore (Fransa)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Adebayor, Elia, Mahmut Tekdemir, Caicara

Sevilla: Rico, Lenglet, Montoya, Ben Yedder, Banega, Correa, Pizarro, N'Zonzi, Escudero, Pareja, Mercado

Kaynak: AA