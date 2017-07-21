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Medipol Başakşehir Östersunds'a elenen Galatasaray'a gönderme yaptı

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Östersunds'a elenmesinin ardından Medipol Başakşehir sosyal medya üzerinden gönderme yaptı.

21 Temmuz 2017 Cuma 01:44
Medipol Başakşehir Östersunds'a elenen Galatasaray'a gönderme yaptı

Galatasaray'ın Östersunds'a elenerek Avrupa kupasına erken veda etmesi Sarı-Kırmızılı taraftarların öfkesine neden olurken, kombine kartını henüz ilk maçta yakan taraftarlar görüldü. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmada yönetim ve Tudor'a tepki amaçlı yapılan bu davranışın ardından Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından "sıcak" bir paylaşım yaptı.

CHEDJOU RESİMLİ PAYLAŞIM

Maç biter bitmez yapılan paylaşımda "Bu zor gecenin ardından M.Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" denildi. Galatasaray'dan alınan Chedjou'nun fotoğrafı ile paylaşılan ve hem espri hem ironi içeren yazı 10 dakika içinde binlerce beğeni, binden fazla RT aldı. Binlerce de yorum yapılırken futbolseverlerin bir çoğu mizah olarak olaya baktı, ancak çok daha fazlası böyle bir paylaşıma tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 01:44
  1. Galatasaray
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