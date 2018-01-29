Medipol Başakşehir liderlik koltuğunu geri aldı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Kardemir Karabükspor galibiyeti ile birlikte Medipol Başakşehir, Galatasaray'a bıraktığı liderlik koltuğunu geri aldı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Stefano Napoleoni, 20. dakikada Gökhan İnler, 31 ve 38. dakikalarda Edin Visca ve 43. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti.

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, Arda Turan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tribünlerde yer alan pankartlar ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında, Napoleoni'nin ceza sahası içinde gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında, Visca'nın penaltı noktasında gelişine yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

20. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Adebayor'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, penaltı noktasında uygun durumda bulunan Gökhan İnler'e pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

31. dakikada Caicara'nın orta sahadan vuruşunda kaleciyle karşı karşıya kalan Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

38. dakikada kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın hatalı pasında topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

43. dakikada Caicara'nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Visca, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Adebayor'a aktardı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

54. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta Visca, topun başına geçti. Bu oyuncunun vuruşunda baraja da çarpan meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

60. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasın önünde Arda Turan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada ceza sahasına giren Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayında topla bulaşan Bajic'in sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

83. dakikada sol kanattan Arda Turan'ın ortasında arka direkte topu önünde bulan Visca'nın sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta İshak Doğan'ın ortasında, iyi yükselen Kravchenko'nun kafa vuruşunda, top auta çıktı.

89. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci topu çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Metin



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 58 Arda Turan), Visca, Mossoro (Dk. 76 Bajic), Napoleoni (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Adebayor

Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Murat Akın (Dk. 58 Alexe), Osman Çelik, Traore (Dk. 75 Cem Özdemir), Leandrinho (Dk. 46 Stahl), Bliznichenko, Ergin Keleş

Goller: Dk. 7 Napoleoni, Dk. 21 Gökhan İnler, Dk. 31 ve 38 Visca, Dk. 43 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 53 Çağlar Şahin Akbaba (Kardemir Karabükspor)