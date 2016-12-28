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Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:23
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Maçtan dakikalar

13. dakikada Ferhat’ın ortasında topla buluşan Cengiz’in kafa vuruşunda top auta gitti.

16. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Segbefia’nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leroy’un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

31. dakikada Alparslan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Salim’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.

56. dakikada Cengiz’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

61. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi.

67. dakikada Uğur Uçar’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

88. dakikada Burak Çolak’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx

Göztepe: Yavuz Aygün x, Emre Can Coşkun x, Soner Dikmen x, Umut Nayir xx, İsmail Can Üzüm x (Hakan Barış dk. 56 xx), Benjamin Fuchs x, Salim İyik x (Famoussa Kone dk. 63 xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Prince Segbefia xx, Leroy George x (Burak Çolak dk. 78 x), Halil Akbunar xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fatih Kuruçuk, Metin Acet, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan xx, Ferhat Öztorun xx, Joseph Larweh Attamah xx, Cengiz Ünder xxx (Okan Saraçoğlu dk. 86 ?), Mustafa Pektemek xx, Musa Muhammed xx, Holmen xx, Cheikhou Dieng xx (Eren Albayrak dk. 65 xx), Uğur Uçar xx, Alparslan Erdem xxx, Sokol Cikalleshi xx (Stefano Napoleoni dk. 79 xx)

Yedekler: Faruk Çakır, Rajko Rotman

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Alparslan Erdem (dk. 31), Uğur Uçar (dk. 67) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hakan Barış (Göztepe), Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)

 
EtiketlerMedipol Başakşehir
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