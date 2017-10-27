Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u misafir ediyor

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip rakibini mağlup ederek, ligde ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan iki takım da 17 puana sahip.

Dört futbolcu ceza sınırında



Turuncu-lacivertli takımda, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde Mahmut Tekdemir, Gael Clichy, Junior Caicara ve Joseph Attamah sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, Medipol Başakşehir'in gelecek hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde bu maç öncesinde Manuel da Costa'nın sakatlığı ise sürüyor.