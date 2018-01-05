Medine Komutanı Fahrettin Paşa ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz akşam Tarihi Bedesten Salonunda düzenlediği Tasavvufi Sohbet konulu konferansında Mekke Müdafii Fahrettin Paşa konuşuldu. Şehzadeler Belediyesinin Tarihi Bedesten Nikâh Salonunda düzenlediği Tasavvufi Sohbetler Konferansı Manisalı vatandaşlarca büyük ilgi gördü. Mutasavvıf, Müzisyen Ömer Faruk İnanç’ in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fahrettin Paşa ile ilgili yapılan kısa sunumun ardından sahneye çıkan konuşmacı Ömer Faruk İnançer, Medine Komutanı Fahrettin Paşa ile ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı. Salonu dolduran vatandaşlar konferans boyunca konuşmacı İnançer’ i büyük bir ilgiyle dinlediler. Konferansın sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, yaptığı güzel sunum nedeni ile Ömer Faruk İnançer’ e teşekkür ederek, çiçek ve mesir macunu sepeti hediye etti.