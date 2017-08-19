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MediaMarkt 50. mağazası ile büyümeye hız kesmeden devam ediyor

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı tüketici elektroniği perakendecisi MediaMarkt, kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda Türkiye’deki 50. mağazasını Mall of Antalya’da tüketicilerle buluşturdu.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:08
MediaMarkt 50. mağazası ile büyümeye hız kesmeden devam ediyor

MediaMarkt, Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendecisi olma hedefiyle, mağaza yatırımlarına kesintisiz olarak devam ediyor. 19 Ağustos’ta Mall of Antalya’daki üçüncü, Türkiye’deki 50. mağazasını hizmete sunan elektronik perakende şirketi, açılışa özel fırsatlarla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak 2017’de mağaza sayımızı artırarak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bugün Türkiye’de toplam 130 bin m²’lik satış alanımız ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye’nin en büyük satış alanına sahibiz.Ürün çeşitliliğimiz ve hizmet kalitemizin yanı sıra müşterilerimizi merkeze alan vizyonumuzla birlikte, tüketicilerimiz nerede, nasıl alışveriş yapmak isterlerse yanlarında yer alıyoruz. Türkiye’de 50 mağazamız ve elli bine varan ürün çeşidimiz ile tüm teknoloji sever tüketicilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Tüketiciler ilk kez MediaMarkt Hızlı Teslimat Alanı ile tanışıyor

Mall of Antalya mağazası ile Antalya’da üçüncü kez tüketicilerin karşısına çıkan MediaMarkt, ilk kez Türkiye’de uygulamaya başlattığı hızlı teslimat alanı  ile müşterilerin internetten aldıkları ürünleri, otoparktan kolayca ve doğrudan ulaşarak  teslim almalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda bu alan sayesinde tüketiciler, satın aldıkları ürünlerle ilgili aksesuarları da mağazaya girmeden burada inceleyip satın alabiliyor.

Ziyaretçilerine alışveriş yapma deneyimi yaşatmanın ötesine geçerek onlara en iyi müşteri deneyimini de sunan MediaMarkt tüketicilerine son teknoloji ürünleri mağazalarında yakından tanıma ve deneyimleme fırsatını veriyor. Yeni mağazasında yer alan Gamezone alanlarında ise oyun severleri en iyi oyun ürünleriyle ve mağaza dilediğince oyun oynama keyfiyle bir araya getiriyor.

500’den fazla ziyaretçinin büyük ilgilisiyle açılışı gerçekleştirilen mağaza, 15  çalışanı ve 1.138 m2 metrekarelik satış alanıyla hizmet veriyor. oninlerce ürün, mağazada rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşıp, satın alabiliyor.

ılışa özel fırsatlar

Yeni mağazada, Ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya, cep telefonlarından notebook’lar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor. Tüketiciler, VESTEL 49UB8300 SS44K UHD SMART LED TV’lere 2799 TL yerine 1899 TL’ye,PHILIPS 43PFS4001 SS3 FULL HD SMART LED TV’lere 1899 TL yerine 1399 TL’ye, MICROSOFT XONE S 500 GB + FORZA Oyun konsolu + oyuna 1499 TL yerine 879 TL’ye, BAYMAK ELEGANT PLUS 9 A++ Inverter klimalara 1899 TL yerine 1499 TL’ye, SEG 12K INV Inverter klimalara 2899 TL yerine 2299 TL’ye ve LENOVO IDEAPAD 310 A10 BLACK dizüstü bilgisayarlara 2599 TL yerine 1699 TL’ye sahip olabiliyor.

Bunun yanısıra, Denizbank, Antalyalı tüketiciler için 19 Ağustos’ta Mall of Antalya mağaza açılışından itibaren 8 gün boyunca 12 ay ve 2.000 TL’ye kadar olan kredilere 0% faiz uygulayacak.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 19:08
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