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Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı ediyorlar!

İslâm düşmanlığıyla ünlü İsveç’te Göçmenlik Bürosu, dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu tahmin edilen 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek’in sınır dışı edilmesine karar verdi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:53
Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı ediyorlar!
İsveç Göçmenlik Bürosu dünyanın en yaşlı sığınmacısı olduğu sanılan 106 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek’in iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. 

İsveç devlet radyosu SR’nin haberine göre, Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi.

Uzbek’in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan’a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek’in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan’dan sonra İsveç’e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:53
  1. İsveç
  2. Hırvatistan
  3. sınırdışı
  4. sığınmacılar
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