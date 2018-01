Medeniyetimiz adalet üzerine kurulmuştur

Yargı mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı, “Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder’ buyurulmaktadır. Bizim medeniyetimiz adalet üzere kurulmuştur. Devleti yönetenlerin birinci vazifesi adaleti sağlamaktır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür” dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘1. Adalet Şûrası’ toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hukuk başkadır, kanun başkadır, adalet başkadır. Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür. Kağıt üzerinde kalan kanunların ne anlama geldiğini en iyi siz hukukçular, hukukçularımız bilirsiniz. Ülkemizde uzun bir dönem işte böyle bir kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşanmıştır” dedi.



“ALLAH ADİL OLANI SEVER”



“Bizim medeniyetimiz adalet üzere kurulmuştur” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Devleti yönetenlerin birinci vazifesi adaleti sağlamaktır. Kur’an-ı Kerim’de ‘Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder” buyruğu her cuma hutbesinde hatip tarafından okunmaktadır. El Adl, bu lafız Rabbimizin aynı zamanda 99 ismi celilinden bir tanesidir. Bir gün adaletle hükmetmeyi bir yıllık nafile ibadetten üstün gören Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ‘Allah adil olanları sever’ buyuruyor.”



600 YILLIK GURUR



Hazreti Ömer’in devlet yönetimindeki adaletli tutumuyla hatırlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı, “Selçuklu ve Osmanlı döneminin adalet kurumları çağlarının çok ötesinde bir anlayışı ifade ediyordu. Eğer bugün 600 yıl çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş Osmanlı ile ilgili yüzümüzü kızartacak, başımızı öne eğdirecek en küçük bir olumsuzluk yoksa bunun sebebi devletin adalet üzere yönetilmiş olmasıdır.”



“UYAP’I FETÖ’YE KAPTIRDIK”



FETÖ’nün adalet alanındaki hain yapılanmasına da değinen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi, mekanizmayı maalesef bu bir özeleştiridir, Feto’culara kaptırdık. Bu ağı, orayı o kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten en büyük zulmü icra ettiler. Darbe girişimi gibi dünyanın en kuralsız en vahşi saldırısını dahi hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastırabilecek dünyada başka bir ülke, başka bir millet tanımıyorum.”



“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR” İÇİN MÜCADELEYE DEVAM



Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye olarak tüm bu adaletsizliklere, haksızlıklara, hukuksuzluklara, zorbalıklara karşı itirazımızı her platformda dile getiriyoruz. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözümüz, küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır. Her geçen gün daha da büyük destek bulan bu itirazımızı, daha adil bir küresel yönetim düzeni kurulana kadar sürdüreceğiz. İnşallah tüm insanlık için daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh günler yakındır.”



“ADALET SAĞLAMSA, DEVLET SAĞLAMDIR”



Şûrada konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman da şunları söyledi: “Kanuni zamanında, 7. Henry İngiltere’den bir heyet gönderdi. ‘Nasıl oluyor da 28 çeşitli kavimin olduğu bir toplumda güzel bir adalet var? Ne gibi bir sistem bu?’ Gelen heyet incelemeler yaptı ve İngiltere’ye döndüğünde, Anglosakson Hukuku’ndaki temelleri ortaya koydu. Adalet ve devletin gücü arasında tam bir orantı vardır. Adalet sağlamsa, o devlet sağlamdır. ”



YILDIRIM: REFORM YOLDA



Başbakan Binali Yıldırım ise şunları kaydetti: “Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız ve 15’e çıkaracağız. Kamu denetçiliğiyle idarenin, demokratik denetimini de sağladık. OHAL İtiraz Komisyonu ile işlemleri idari ve yargısal denetime açtık. Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak için bir dizi yeniliği ihtiva eden reform paketini de yakın bir zaman içerisinde TBMM’ye getireceğiz.”

OSMAN YİĞİT / ANKARA