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Medeni kanunda değişiklik

Özbekistan'da “Kadınları destekleme ve Aile Enstitüsünü Güçlendirme” Programı çerçevesinde evlenme ve boşanma kurallarının değişeceği belirtildi.

06 Şubat 2018 Salı 18:13
Medeni kanunda değişiklik

Buna göre, evlenecek kişiler özel bir eğitim programı çerçevesinde aile hayatının temeli konusunda zorunlu eğitim alacak. Bu program aile hayatıyla ilgili en iyi yabancı tecrübeleri dikkate alarak geliştirilecek.

Ayrıca, evlilik kayıt işleminin bekleme süresi uzatılacak. Şu anda bu konuda belirli bir süre ilan edilmedi. Şimdi evlenmek isteyenlerin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay sonra resmi nikah evlenme dairesinde gerçekleşiyor. Bu sürecin nikah gibi ciddi bir adımın atılması için yetersiz kaldığı düşünülmektedir.

Boşanma ise artık sadece mahkeme kararı ile gerçekleşecek. Eşlerin barışma süresi bir yıla kadar uzatılacak. Günümüzde Aile Yasası'na göre, mahkeme boşanma davalarını erteledikten sonra eşlerin uzlaşması için 6 aya kadar bir süre tayin etme hakkına sahiptir.

Buna ek olarak evliliğin dağılması durumda boşanmayı isteyen kişi için eşine ödemek üzere mülkiyet sorumluluğu getirilmesi öneriliyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:13
  1. evlilik

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