Medeni diye övülen İngilizlerin yamyam olduğu kanıtlandı

İngiliz medyasının haberine göre, İngiltere’nin güneybatısındaki Cheddar Gorge vadisindeki Gough mağarasında bulunan kemiklerin son analizi, 14 bin 700 yıl önce insanlar tarafından süslenmiş ve kemirilmiş sofistike kasaplık teknikleri kullanılarak fileto edildiğinin işaretlerini gösteriyor.

1980’lerde bulunan ve 3 yaşındaki bir çocuğa, iki ergene ve en az iki yetişkine ait olduğu tespit edilen kalıntıların araştırmaları, bireylerin erken çağdaş modern insanlar tarafından yenilgiye uğramış olma ihtimalini gösteriyorlardı.

"YAMYAMLIK AYİNİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Kemikler üzerinde bulunan dekoratif zikzak kesilerini kasıtlı olarak yapıldığı, bunun sembolik bir anlam taşıdığı veya yamyamlık ayininin önemli bir parçası olduğu görüşüne varıldı.

"BELKİ DE GERÇEKTEN AÇ OLDUKLARI İÇİN BİRBİRLERİNİ YİYORLARDI"

İngiltere'deki Doğal Tarih Müzesi'nden Chris Stringer, “Belki de gerçekten aç oldukları için birbirini yiyorlardı. Belki de düşmanlarını yerlerse cesaretlerinin onlara geçeceğine inanıyorlardı” dedi.

PLOS One dergisinde yayımlanan fotoğraflar, Paleolitik dönemindeki yamyamlığın ilk gerçek kanıtı oldu.