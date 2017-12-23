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Meclis’teki kritik oylama sonrası konuşma yaptı… Milletvekilleri ayakta alkışladı

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. Tasarı, 305 kabul, 124 ret oyu ile Meclis'ten geçti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:27
Meclis’teki kritik oylama sonrası konuşma yaptı… Milletvekilleri ayakta alkışladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Dün BM'de aklıselimin galip  gelmesi çözüm konusunda ümitleri de yeşertmiştir. Bu kararla sadece Kudüs,  Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır. Amerikan yönetiminin hiçbir hukuki  meşruiyeti olmayan haksız, adaletsiz keyfi kararı insanlığın vicdanından geri  dönmüştür." dedi. Yıldırım'ın konuşması milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı  ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı kabul edildi.

Tasarıların kabulünün ardından konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  bütçenin millet ve devlet için hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Türkiye'yi  daha güçlü, müreffeh ve huzurlu hale getirmek için çalışmalarımızı devam  ettireceğiz. Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ederek, ülkemizi gelişmiş  ülkelerin ilerisine taşımak için daha fazla gayret göstereceğiz. Bu hususta  hemfikir olduğumuzu biliyorum." diye konuştu.

Kahraman, 2017'nin hem Türkiye hem de dünya için kolay bir yıl  olmadığını belirterek, "İnşallah 2018 yılı, zorlukları aştığımız, vatan  hainlerinin, eli kanlı ihanet çetelerinin cezalandırıldığını gördüğümüz bir yıl  olacaktır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz temsilcileri olarak hiçbir şer odağının, hiçbir  yabancı gücün huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasimizi daha da  güçlendirecek, ülkemizin istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağız.  Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bizler rahmete talip olalım ve milli  bekamıza halel getirmemek için birliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Söz konusu  Türkiye olduğunda parti farkı gözetmeksizin aynı yöne bakmaktan sakınmayalım.  Meselelerimize bu çatı altında çare arayalım. Yabancı ülke ve mahfiller nezdinde  ülkemize yapılmak istenen kötülüklere, itibar suikastına karşı tek yürek olalım."

Bütçenin, milletin huzur, refah ve saadetine vesile olması dileğinde  bulunan Kahraman, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"Yanlış hesap Kudüs'ten döner"

Başbakan Binali Yıldırım ise bütçenin kabul edilmesinin ardından  yaptığı teşekkür konuşmasında, bütçenin TBMM Genel Kuruluna getirilmesi ve  görüşülmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın  Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel  Kurulunda kabul edilmesine değinen Yıldırım, 128 ülkenin hakkaniyetli bir duruş  göstererek bu kararı kınadığını ve adeta reddettiğini söyledi.

Beklenenin olduğunu ve hakkın yerini bulduğunu kaydeden Yıldırım,  "Yanlış hesap Kudüs'ten döner. Nitekim, haksız ve insafsız bir karara karşı bütün  dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Ülkeler egemenlik haklarını tehditlere,  baskılara karşı korumuşlar ve bunların karşısında boyun eğmemişlerdir."  değerlendirmesinde bulundu.

 

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Olayın meydana geldiği ilk günde, Cumhurbaşkanımızın Dönem  Başkanlığında İstanbul Zirvesi ile tutuşturduğu ateş, bütün dünyada yankılandı ve  dünya birden büyük olduğunu bu kez gösterdi.

Dün BM'de aklı selimin galip gelmesi çözüm konusunda ümitleri de  yeşertmiştir. Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil, insanlığın onuru  kazanmıştır. Amerikan yönetiminin hiçbir hukuki meşruiyeti olmayan haksız,  adaletsiz keyfi kararı insanlığın vicdanından geri dönmüştür. Hiçbir ülkenin  keyfi kararlarını dünyanın geri kalanına dayatma hakkına sahip olmadığı, bir kez  daha kesin olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak bu kararın, bu yönde çıkması  için büyük gayret gösterdik. Bu çalışmalara katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma  şükranlarımı sunuyorum. Bu kararın arkasında duran bütün BM üye ülkelerine  teşekkür ediyoruz."

"Bütünlüğümüzü tehdit edenlere müsaade etmeyeceğiz"

Dünyanın farklı bir döneme girdiğini, savaşların, bölgesel ve küresel  gerginlikler ile doğal felaketler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir  sürecin yaşandığını dile getiren Yıldırım, bunun yanı sıra ulusal ittifakların  azaldığı, ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da karmaşık hale geldiği,  korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemin yaşandığını aktardı.

Diğer taraftan küresel krizden sonra 2017'den itibaren dünya  ekonomisinde bir iyileşme ve ticarette bir artışın gözlendiğini anlatan Yıldırım,  "Böyle bir ortamda, Türkiye sadece tarihi devlet geleneği olarak hedeflere  kenetlenmiş vatandaşlarından oluşan milleti ve işleyen demokrasisiyle değil, aynı  zamanda güçlü ekonomisiyle de gıpta edilen bir ülke olmayı sürdürmektedir.  Kalkınmamızın önüne set çekmeye çalışanların ve bütünlüğümüzü tehdit edenlerin  emellerine ulaşmasına milletimizden aldığımız güç ve aldığımız, alacağımız  tedbirlerle asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sonrasında iç ve dış  birçok çevrenin, Türkiye ekonomisinin çökeceğini, bir daha toparlanamayacağını  hep söylediğini hatırlatan Yıldırım, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe  girişiminin, milletin desteğiyle bertaraf edilmesinden hemen sonra ekonomideki bu  olumsuz algıyı yıkmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Üstüne basa basa "Türkiye güçlü bir ülke, ekonomimiz sağlam temeller  üzerinde duruyor." dediklerini anımsatan Yıldırım, aldıkları tedbirler ve  attıkları adımlarla ne kadar sağlam bir ekonomiye sahip olunduğunu cümle aleme  gösterdiklerini söyledi.

"Büyümede Çin'i ve Hindistan'ı da sollayarak liste başına oturduk"

Zor bir 2016'yı geride bıraktıktan sonra 2017'de ekonomide başarılara  imza atıldığını belirten Yıldırım, ekonomik büyümede bu yılın üçüncü çeyreğinde  beklentileri ters yüz ederek bir rekora ulaştıklarını hatırlattı.

Üçüncü çeyrekte son 6 yılın en yüksek büyüme oranının yakalandığına  değinen Yıldırım, "Büyümede hep önde giden Çin'i ve Hindistan'ı da sollayarak  dünyada liste başına oturduk. Sonuç olarak, 2017'yi tahminlerin ve hedeflerin  üzerinde, yüzde 7'yi bile aşabilecek bir büyümeyle tamamlamayı hedefliyoruz."  dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımlar artıyor, ihracatta tüm zamanların rekoruna gidiyoruz,  istihdamı artırmayı sürdürüyoruz. Yeni yılda yeni tedbir ve teşviklerle binlerce  gencimize, kadınımıza, vatandaşlarımıza iş ve aş kapısı açmaya devam edeceğiz.  Ülkemiz güçlüdür. Ekonomide büyümemiz de artarak devam edecek. Türkiye'nin güçlü  olması önemlidir. Türkiye sadece kendinden ibaret değil, aynı zamanda Türkiye  'Filistin' demektir, 'Kudüs' demektir, 'Arakan' demektir, 'Somali' demektir,  'Yemen' demektir. Ülkemiz, dünyanın dört bir yanında haksızlığa maruz kalanların,  mağdurların, mazlumların umududur ve umudu olmaya devam edecek. Türkiye'nin güçlü  olması demek mazlumların da güçlü olması demektir. İşte bu bilinçle  çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz, ekonomideki hedeflerimize kararlı  adımlarla gideceğiz."

Yıldırım, 2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam  oluşturan yatırım ve ihracata dayalı bir büyümeyi tekrar sürdüreceklerini  belirterek, onaylanan 2018 yılı bütçesinin, Türkiye'nin kalkınma hedeflerine  ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

"Hükümet olarak kendimizi milletin hakimi değil, hadimi olarak  gördük"

Binali Yıldırım, "Hükümetimiz olaylara kısa vadeli bakış açısı ve  günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli çıkarlarına ve kalkınmasına  odaklanmaktadır. Hazırlıklarını halen sürdürdüğümüz, 2018'de yüce Meclise  sunacağımız 11'inci kalkınma planımız da aynı düşüncelerle hazırlanmaktadır."  açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ülkemizi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün  bize işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacak vizyonu  sürdürüyoruz, projeleri gerçekleştiriyoruz. Hızla değişen dünyayı  yakalayabilecek, dönüşüme seyirci kalmayacak, bölgesinde daha müreffeh ülke  olarak gelişmişlikte bir üst lige çıkacak stratejileri, politikaları hayata  geçiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin tek gayesi vatandaşlara en üst düzeyde  hizmet etmektir. Sorumsuz, mesnetsiz beyan ve eylemlerle uğraşacak, kaybedecek  bir dakikamız bile yoktur. Hükümet olarak kendimizi milletin hakimi değil, hadimi  olarak gördük, görmeye devam edeceğiz."

"Kalkınma anlayışımızın odağında 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin'  anlayışı vardır." diyen Yıldırım, bütçenin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu  olmasını temenni etti.

Yıldırım, konuşmasının ardından siyasi parti gruplarının  temsilcileriyle tokalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun  Tasarısının tümü üzerinde şahsı adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin  Bingöl ise AK Parti iktidarından sonra Türkiye'de yoksulluğun sonlanmadığını,  yolsuzlukların bitmediğini, yasakların da kalkmadığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet  Bahçeli de Genel Kurula gelerek bütçe görüşmelerinin bir bölümünü takip etti.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması sırasında oğlu Erkam  Yıldırım da izleyici locasında oturarak, babasının konuşmasını izledi.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 07:27
  1. Başbakan
  2. Binali Yıldırım
  • MM13 sa önce
    Seni seviyoruz basbakanim allah razi olsun.
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