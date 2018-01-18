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Meclis'te tarihi buluşma! İlk açıklama geldi

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak görüşmeleri sona erdi. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:28
Meclis'te tarihi buluşma! İlk açıklama geldi

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Toplantı girişinde açıklama yapılmadı. Görüntü alınmasının ardından komisyon çalışmalarını basına kapalı sürdürdü.

Toplantının ardından AK Partili Mustafa Şentop'un açıklaması:

MHP ile beraber AK Parti olarak, Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Birlikte duruşu somutlaştırmış olduk. Hükümet değişikliği sistemini biz anayasal düzlemde gerçekleştirdik. Bu konuda gerek partimizde gerek MHP'de yürütülen çalışmalar vardı, bu komisyonda konuşulacak. 

MHP'li Mustafa Kalaycı'nın açıklaması: 

Bugün milli mutabakat komisyonunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Komisyonumuzun adı Milli Mutabakat Komisyonu. Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutamakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek vereceklerini açıklamıştı.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP liderini Beştepe'ye davet etmiş ve ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. AK Parti ve MHP arasında başlayan 'ittifak' diyaloğu sonucunda iki parti ittifak komisyonları oluşturmuştu.

AK Parti'de, Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop ve Mahir Ünal, MHP'de ise, Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu komisyon üyeleri olarak belirlenmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ittifak komisyonuna ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, "MHP ile AK Parti arasında işte bu komisyon aracılığıyla somut temas olacak. O temas çerçevesinde uyum çalışmalarına ilişkinde herhalde öneriler, katılımlar, katkı şeklinde konuşulur" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:28
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