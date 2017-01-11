Meclis'te sürpriz görüşme

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

YILDIRIM, MUHALEFET KULİSİNE GİTTİ

Yıldırım, TBMM'ye gelişinde önce iktidar kulisinde partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eden Yıldırım, ardından muhalefet kulisine geçerek, burada muhalefet partilerinin milletvekilleriyle selamlaştı.





BAŞBAKAN YILDIRIM, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kuliste partisinin Grup Başkanvekilleri Gürsel Tekin ve Özgür Özel ile bulunan Kılıçdaroğlu'nun oturduğu bölüme gelen Yıldırım, burada oturarak bir süre sohbet etti.





"BU TEKLİFİ GERİ ÇEKSENİZ NE GÜZEL OLUR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Bu teklifi geri çekseniz ne güzel olur. Ortam yumuşar' sözlerine yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de esprili bir şekilde 'Biz 2019'a kadar Başbakan kalmanızı istiyoruz' şeklinde katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ise bu sözlere karşılık olarak sadece gülümsemekle yetindi.

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerinin tamamlanması üzerine Yıldırım, buradan ayrılarak iktidar kulisine geçti.