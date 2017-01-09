Meclis'te olağanüstü gün! Özel harekatçılar etrafı sardı

Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı sistemine taşıyacak olan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul'daki görüşmelerine bugün başladı.
Kızılay'dan Meclis'e çıkan yollar polis tarafından çelik bariyerlerle kapatıldı. Meclis kapı girişlerine yakın noktalara TOMA ve çevik kuvvet polisi takviyesi yapıldı. Tam teçhizatlı özel harekatçılar eller tetikte bekliyor.
Teklif en az 330 oyla geçerse 2 ya da 23 Nisan’da referandum bekleniyor. En fazla 15 gün sonra paket Meclis’ten çıkarsa Cumhurbaşkanı onayına gidecek. AK Parti’nin 316 oyu üzerine MHP’den fire olur, 14 eksikle paket kalırsa siyaseti yeni bir gündem bekleyecek. Bu durumda referandum için planlanan tarihte erken seçim gündeme gelebilecek.