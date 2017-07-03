Mecliste içtüzük değişikliği bu hafta Başkanlığa sunulması planlanıyor

AK Parti'nin MHP'ye gönderdiği Meclis İçtüzüğü değişikliğinin, bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti Grubu'nun, 15 madden oluştuğu belirtilen Meclis İçtüzük değişikliği metni, MHP Grubu tarafından da değerlendiriliyor. Söz konusu metnin, her iki partinin temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmasının ardından, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin, 11 Temmuz'da, TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınması bekleniyor. Değişiklik teklifinin, komisyon aşamasının ardından, Genel Kurul'un ilk gündem maddesi olarak ele alınması planlanıyor.

Bu arada, İçtüzük değişiklik metninin, daha önceki İçtüzük değişikliği çalışmalarında, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı maddelerden oluştuğu belirtiliyor.