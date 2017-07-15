Milletvekillerine 15 Temmuz'a özel albüm hediye edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılan milletvekillerine 15 Temmuz gecesi Meclis'te çekilen fotoğraflardan oluşan albüm hediye edildi. Özel kutular içinde dağıtılan albümler vekillerin oldukça ilgisini çekti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalar devam ederken bazı milletvekillerinin albümleri incelediği görüldü.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Meclis Genel Kurulu'nda bulunan milletvekilleriyle birlikte yaşadıklarını anlattı. İsmail Kahraman CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de o gece Meclis'te olduğunu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun ceketini giyerek konuşma yaptığını anımsatınca CHP sıralarından "O halde neden albüme fotoğrafları koymadınız? " diye tepki gösterildi.

Özel oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, , ABD Büyükelçisi John Bass'in de aralarında bulunduğu yabancı ülke temsilcileri, kuvvet komutanları, yargı mensupları, bürokratlar ve izleyiciler katıldı.